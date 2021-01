IPS Teodosie va oficia o noua slujba in aceasta seara

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, va oficia, sambata seara, o slujba de la ora 22:00 la Catedrala arhiepiscopala „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Constanța. Slujba incepe doar cu o ora inainte de interzicerea circulație, care intra in vigoare de la ora 23:00, informeaza G4media.Slujba a fost…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a incalcat, din nou, masurile privind combaterea raspandirii COVID in timp ce a oficiat slujba de Craciun, vineri, in Catedrala Arhiepiscopala "Sf. Ap. Petru și Pavel" din Constanța. Nici inaltul prelat, nici preoții din sobor nu au purtat masca.Dupa slujba, Arhiepiscopul…

