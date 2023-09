Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, s-a rugat pentru ploaie. El s-a dus miercuri insoțit de mai mulți preoți, pe un camp din apropiere de Navodari, unde a facut mai multe rugaciuni.

- Șeful Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi, este banuit de neglijența in serviciu, dupa atacul armat din 30 iunie 2023, in sala de sosiri din Aeroportul Internațional Chișinau , soldat cu trei victime. Oficialul susține ca a primit ordonanța emisa de Procuratura Generala (PG) pe 15 septembrie. Intr-o…

- Este doliu in lumea televiziunii și a muzicii populare din Romania, dupa ce un cunoscut prezentator a murit la 53 de ani. Jull Nicu, așa cum era cunoscut publicului, a murit, sambata, la 53 de ani, dupa ce s-a luptat mai mult timp cu o boala nemiloasa. Iulian Nicolae era atat prezentator, cat și interpret…

- Moartea tragica a unui rugbist a fost anunțata de prietenii acestuia pe rețelele de socializare. Ștefan Stan, fost internațional roman, avea doar 35 de ani și de cațiva ani ducea o lupta infernala pentru supraviețuire. In 2019, el a fost victima unui teribil accident rutier.Ștefan Stan, fost rugbist…

- In cursul acestei dimineții, un echipaj de jandarmi aflat in serviciu in orașul Rașnov, a observat pe malul unui rau un barbat care incedia niște cabluri electrice in vederea valorificarii metalului. Rugat sa prezinte un act de identitate, acesta le-a spus jandarmilor ca nu are asupra sa niciun document…

- Acuzații grave la adresa unor medici de la UPU Alba Iulia. Managerul municipiului: „Din pacate, e realitatea zilelor noastre” Mai multe acuzații grave la adresa unor medici de la UPU Alba Iulia au fost facute sambata, 5 august, de catre managerul public al municipiului Alba Iulia, Maria-Elena Seemann. …

- Cum incearca SUA sa convinga PNL sa nu blocheze politicile liberale ale PSD! „Ambasada SUA saluta și aplauda eforturile doamnei ministru Turcan de a reincepe programul de stimulente financiare acordate producțiilor cinematografice”, se afirma intr-o postare din 6 iulie 2023, publicata pe pagina de…

- Pianistul si compozitorul Valentin Gheorghiu a murit, in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 95 de ani. Anuntul a fost facut de violonistul Gabriel Croitoru. „In aceasta noapte de iulie ne-a parasit pentru a merge sa cante in alte lumi marele nostru pianist si prieten bun, Maestrul Valentin…