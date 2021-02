Stiri pe aceeasi tema

- Daca dirigintele sau invațatorul este anunțat ca un elev are simptome, copilul sta acasa și nu primește absențe, a explicat, duminica, ministrul Educației la Realitatea PLUS. Sorin Cimpeanu a precizat ca aceasta metoda va permite o distanțare mai mare a elevilor in clase. „Elevii care au simptome. Simptomele…

- Un chirurg roman in Marea Britanie a explicat efectele adverse pe care și el, și majoritatea colegilor sai le-au avut dupa administrarea celei de-a doua doze a vaccinului anti-Covid. “Luați 1 g paracetamol sau un antiinflamator daca simțiți ca se instaleaza ușoare efecte adverse… Vor trece fara urma!”,…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, a declarat ca va organiza consultari publice in acest an pentru introducerea unei taxe auto anti-poluare. O decizie va fi luata impreuna cu societatea civila, dupa analizarea variantelor care exista in alte state ale Uniunii Europene. Ministrul…

- O plangere penala privindu-l pe Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost declinata, joi, Parchetului Curții de Apel Constanța, in aceeași zi in care IPJ Constanța a primit-o de la un petent și a inregistrat-o la o unitate de parchet inferioara. Vestea a adus o replica publica din partea Arhiepiscopiei…

- PMP, partidul coagulat in jurul fostului președinte Traian Basescu, a obținut la Constanța doar 4,5% dintre sufragii, ceea ce inseamna ca mezina fostului președinte a pierdut lupta pentru un fotoliu de deputat, in orașul sau natal. Constanța este scena unei alte surprize: nou aparutul partid, AUR, a…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminica dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea in localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfantului Andrei. Mașina in care se afla IPS Teodosie a fost oprita de filtrul de poliție, pentru verificarea documentelor, Constanța fiind in carantina…

- Dupa scandalul dintre IPS Teodosie al constanței și Guvern, privind pelerinajul și slujbele pentru Sf. Andrei, Guvernul anunța, in plina campanie electorala, ca va lasa credincioșii in interiorul bisericilor, la slujbele de Craciun. Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a afirmat, vineri,…

- Consiliul Europei a lansat joi un Observator al cursurilor de istorie in Europa, care va avea sarcina de a strange informatii despre cum este predata aceasta materie in institutiile de invatamant ale statelor membre pentru a combate ceea ce aceasta organizatie descrie a fi incercarile de manipulare…