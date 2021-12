Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce luni de zile a fost un vector al dezinformarii legat de pandemie, Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a declarat vineri ca „boala aceasta de acum nu este o fictiune, este o realitate”, evitand totusi sa se refere in mod explicit la COVID-19.

- Dupa ce a sfidat toate restricțiile impuse de pandemie, a negat calitațile vaccinului și a etichetat Covid 19 drept arma biologica, pregatita de oameni, arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, schimba direcția. Deocamdata, recunoaște gravitatea bolii. „A murit un tanar care are…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie , le-a cerut joi guvernanților sa nu introduca obligativitatea certificatului verde pentru participarea la slujbe: – „Nu poti sa asezi certificatul verde peste Dumnezeu. Nu poti sa conditionezi credinta de un act vremelnic. E optiunea fiecarei individ in colaborare…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, le-a cerut joi guvernanților sa nu introduca obligativitatea certificatului verde pentru participarea la slujbe: - „Nu poti sa asezi certificatul verde peste Dumnezeu. Nu poti sa conditionezi credinta de un act vremelnic. E optiunea fiecarei individ in…

- In cadrul negocierilor care se desfașoara joi, la Parlament, social-democrații au lansat o noua propunere legata de legea privind certificatul verde. In ceea ce privește legea privind certificatul verde, PSD vrea sa introduca un amendament care sa prevada testarea gratuita timp de 60 de zile pentru…

- Dupa mai multe zile de proteste ale activistilor si muncitorilor din portul italian Trieste (nord) impotriva certificatului verde recent introdus, politia a intervenit luni pentru a elibera zona, transmite dpa. Politisti cu casti si scuturi, dotati cu tunuri cu apa, s-au aliniat luni dimineata…

- Arhiepiscopia Tomisului a transmis, vineri seara, prin intermediul unui comunicat de presa ca IPS Teodosie nu este antivaccinist, dar ca este impotriva vaccinarii sau constrangerii oamenilor spre vaccinare prin diverse masuri restrictive. Precizarile vin dupa ce raspunsul dat de IPS Teodosie la anumite…

- Mii de protestatari au marșaluit astazi in centrul Romei impotriva extinderii certificatului verde Covid-19 la toate locurile de munca. Au fost ciocniri cu poliția, in timp ce manifestanții iși exprimau nemulțumirea fața de certificatul verde, care pana acum era cerut doar la intrarea in muzee,…