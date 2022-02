ÎPS Teodosie primește o VESTE ÎNGROZITOARE! Decizia instanței este DEFINITIVĂ IPS Teodosie a pierdut definitiv procesul impotriva Universitații „Ovidius” din Constanța, care a refuzat sa ii prelungeasca postul de profesor titular dupa ce a implinit 65 de ani, varsta de pensionare. Decizia Curții de Apel Galați este definitiva. Arhiepiscopul Tomisului pierduse in prima instanța la Tribunalul Constanța. Minuta ședinței de la Curtea de Apel Galați: Solutia pe scurt: Respinge exceptia nulitatii cererii de recurs invocata de intimata. Respinge recursul ca nefondat. Definitiva. Pronuntata azi, 01.02.2022, solutia urmand a fi pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia Cozlovschi a fost desemnata membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru un mandat de cinci ani. Aceasta hotarâre a fost adoptata, astazi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, cu votul a 55 de deputați,…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopului Tomisului, nu vrea sa se pensioneze, desi a implinit deja 65 de ani. Astfel, a apelat la instantele de judecata pentru a ramane in continuare titular la Facultatea de Teologie. Profesorul universitar Teodosie Petrescu a implinit 65 de ani in 2020 si a solicitat Universitatii…

- Pe 29 decembrie, Curtea de Apel Cluj a decis sa mențina condamnarea penala primita de Claudiu Opriș, un clujean acuzat de traficul a unui kilogram de heroina amestecata cu lapte praf pentru sugari. In acest dosar, despre care Opriș spune ca ar fi fost facut la comanda, el a fost condamnat pentru a treia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevede acordarea de tichete pentru educatie pe suport electronic prin programul „Scoala dupa scoala”, informeaza AGERPRES…

- A murit Ioan Muraru, unul din cei 6 autori ai Constituției din 1991 . Fostul Avocat al Poporului și președinte al Curții Constituționale, Ioan Muraru, a decedat. Anunțul a fost facut de Universitatea „Nicolae Titulescu” București. Potrivit Universitații „Nicolae Titulescu”, prof.univ.dr. Ioan Muraru,…

- Istoricul Horia Dumitrescu a obținut o hotarare favorabila definitiva la Curtea de Apel Galați in procesul cu Consiliul Județean. Magistrații au respins recursul Consiliului Județean printr-o hotarare definitiva pronunțata vineri, 10 decembrie. Horia Dumitrescu contesta procedura folosita la evaluarea…

- Episcopul Giurgiului isi serbeaza marti onomastica, in ziua cinstirii Sf. Ier. Ambrozie, Episcopul Mediolanului, conform basilica.ro Preasfințitul Parinte Ambrozie s-a nascut in data de 20 apri­lie 1969, in comuna Scorteni, jud. Prahova. A urmat Scoala generala in satul Urleta, comuna…

- In 1934, cu ocazia celor cincizeci de ani de existența, Societatea „Academia Ortodoxa" organizeaza cu mare fast, la Universitatea din Cernauți, serbarea jubiliara. Societatea Studenților de la Facultatea de Teologie aparuse pe ruinele „Arboroasei" și din ea facusera parte, ...