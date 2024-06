IPS Teodosie, o nouă declarație controversată: "Dumneata, care ai primit taina cununiei, trebuie să-ţi duci crucea" VIDEO ”Dupa multi ani de casatorie s-a intarit convingerea ca cel de langa mine nu are empatie, as putea spune ca am fost abuzata psihologic. Din cauza lipsei de empatie, in momentele de bucurie, el mi-a adus suparare imediata, iar in momentele in care aveam nevoie de sprijinul lui moral, nu m-a sustinut. Exista vindecare? Care este solutia?”, au fost intrebarile adresate de o femeie arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, la un post local de radio, potrivit News.ro. IPS Teodosie: Fumatorul care bea aghiasma este considerat pagan. Femeile in perioada de necurație nu pot sa bea aghiasma IPS Teodosie raspunde,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

