IPS Teodosie nu vrea la pensie IPS Teodosie nu vrea sa renunțe la meseria de profesor. Arhiepiscopul Tomisului a dat in judecata Universitatea Ovidius pentru ca nu i-a prelungit mandatul de profesor titular, dupa ce a implinit 65 de ani. Profesor la Facultatea de Teologie din cadrul Universitații "Ovidius" din Constanța (UOC), IPS Teodosie nu va mai primi prelungire pentru calitatea […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

