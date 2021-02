Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei intentioneaza ca in 2021 sa aloce mai putini bani cultelor religioase pentru intretinerea, construirea sau reabilitarea cladirilor de cult. In schimb, bugetul alocat pentru salarizarea clericilor va creste putin.

- Dacian Cioloș, președintele PLUS, a declarat ca iși dorește impozitarea tuturor veniturilor cultelor, dupa ce, in mandatul sau de premier, in 2016, nu a acordat niciun leu pentru cele 18 culte oficial recunoscute in Romania. Florin Cițu a decis sa aloce, de la buget, 28 de milioane de lei,…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a vorbit intr-o emisiune radio despre vaccinare si masurile de protectie anti-COVID. El le-a raspuns unor credinciosi care intrebau daca vaccinul impotriva COVID-19 sau masca de protectie sunt "semne ale Fiarei". Bucureștiul NU este pregatit pentru gerul siberian?…

- O plangere penala privindu-l pe Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost declinata, joi, Parchetului Curții de Apel Constanța, in aceeași zi in care IPJ Constanța a primit-o de la un petent și a inregistrat-o la o unitate de parchet inferioara. Vestea a adus o replica publica din partea Arhiepiscopiei…

- La doua zile dupa ce a incalcat masurile de siguranța impotriva Covid și a oficiat slujba Te Deum in noaptea de Revelion, Arhiepiscopul Tomisului a slujit din nou in miez de noapte, cu mulți credincioși in biserica.

- Verificari la Constanța dupa ce slujba din prima zi de Craciun a fost oficiata de IPS Teodosie in Catedrala Arhiepiscopala, cu participarea mai multor persoane. Constanța este in carantina pana pe 1 ianuarie, fiind interzise slujbele in interiorul bisericilor, cu excepția celor la care participa doar…

- Magistratii Tribunalului Constanta au amanat pentru miercuri pronunțarea unei decizii in procesul intentat de Arhiepiscopia Tomisului, care cere suspendarea hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta ce interzice participarea la pelerinaje a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta…