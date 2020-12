ÎPS Teodosie încalcă din nou regulile sanitare! Va ține slujbă la miezul nopții IPS Teodosie incalca din nou regulile sanitare impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Arhiepiscopul Tomisului va oficia joi seara, incepand cu ora 23:15, slujba de Te Deum și Moliftele Sfantului Vasile cel Mare la Catedrala Arhiepiscopala din Constanța. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, joi, incepand cu ora 21, Inalt Prea Sfintitul Teodosie va citi Molitfele Sfantului Vasile cel Mare la manastirea Vacarestii noi din apropierea localitatii Lumina. De la ora 21.40, impreuna cu PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va oficia Vecernia cu Litie la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

