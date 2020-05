ÎPS Teodosie, explicații uluitoare în decizia repetării slujbei de Înviere: „Nu este o dorinţă a mea, ci o sete a credincioşilor”

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a adus Lumina Sfanta de pe mare, purtand masca si manusi si spunand ca respecta legea si ca trebuie sa ne protejam unii pe altii. El a transmis credinciosilor ca Pastele acesta sa aduca Lumina in sufletele celor care se afla in carantina si in izolare.Arhiepiscopul…

- Lumina Sfanta va fi adusa anul acesta in Romania pentru a unsprezecea oara cu prilejul sarbatorii Invierii Domnului Iisus Hristos. Traditia a fost instituita de Preafericitul Parinte Patriarh Daniel in anul 2009.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Digi 24, despre Acordul dintre MAI si BOR, pentru noaptea de Inviere, ca a fost o discutie, si ca nu a primit Acordul decat dupa semnare, fiind corectat, in urma reactiilor din spatiul public si a interventiei presedintelui. A existat o discutie legata de…

- In noaptea sfanta a Invierii, preoții se roaga in biserici, iar credincioșii acasa. Romania este nevoita sa petreaca Paștele in izolare și nu poate ajunge sa ia Lumina Sfanta. In aceasta perioada grea, trebuie sa aratam iubire fața de aproapele nostru și sa fim mai uniți ca niciodata, pentru ca Lumina…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat, miercuri seara, ca a avut o intalnire cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, in urma caruia au convenit noi masuri pentru distribuirea catre populație a Sfintelor Paști și a Luminii Sfinte, ținand cont de estimarile epidemiologice recente. Inițial, printr-un…

- Acord intre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Foto: Arhiva. În condițiile prelungirii starii de urgența, Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa au încheiat un acord, astfel încât credincioșii sa poata respecta o parte dintre tradițiile de Paște. Marcel…

- Sfanta Lumina va fi impartita cu ajutorul MAI Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa împarta credincioșilor Lumina Sfânta în seara Învierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat, cu puțin timp în urma, ca pâinea binecuvântata…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, ca romanii vor putea primi Paști vineri și sambata, iar distribuirea Luminii Sfinte de la Ierusalim se va face de catre voluntari și de catre patrulele MAI, in urma unui acord cu Biserica Ortodoxa Romana.Marcel Vela a spus ca le mulțumește…