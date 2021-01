Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie s-a remarcat pe toata perioada pandemiei prin modul in care a sfidat legile impuse de autoritați pentru a evita transmiterea comunitara a noului coronavirus. In ceasul al doisprezecelea, se pare ca Arhiepiscopul Tomisului și-a schimbat punctul de vedere datorita unui studiu pe care l-a…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a afirmat, miercuri, la slujba de Boboteaza oficiata in Portul Tomis, ca "sarbatorile niciodata nu pot fi ocolite sau amanate sau restrictionate". "Nadajduim ca dupa aceasta sarbatoare, luand apa sfintita (...), sa va umpleti de darul sfinteniei, sa se departeze…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, așteapta 10.000 de oameni la slujba de Boboteaza, in Portul Tomis.”Daca ne ascundem de sarbatori inseamna ca vrem sa fim biruiți de boala. Pentru ca vrem sa biruim boala cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca e sarbatoarea darurilor, sarbatoarea sfințeniei, multe…

- Circa 10.000 de oameni sunt așteptați la slujba de Boboteaza, care se va desfașura in Portul Tomis, unde vor fi aruncate in mare și tradiționalele cruci, a declarat, luni, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care spune ca „daca ne ascundem de sarbatori inseamna ca vrem sa fim biruiți de boala”,…

- IPS Teodosie, cunoscut in perioada pandemiei de coronavirus pentru nerespectarea masurilor de sanitare de protecție, a anunțat ca nu se va vaccina impotriva coronavirusului, deoarece „nu a fost experimentat”. „Deocamdata nu (ma voi vaccina n.r.), pentru ca sunt multe necunoscute. Noi lucram cu datele…

- IPS Teodosie a demonstrat in aceasta perioada o ambiție de fier, dar și o rebeliciune impotriva legilor. Arhiepiscopul Tomisului a ajuns pana in instanța pentru a obține permisiune pentru cetațeni la Peștera Sfantului Andrei, loc de pelerinaj pentru mii de credincioși. Dupa ce i-au fost inchise toate…

- Arhiepiscopul Tomisului a trimis o adresa catre toate protoieriile din judetul Constanta in care anunta ca preotii sunt delegati in interes profesional sa oficieze Sfanta Liturghie la Manasitrea Pestera Sfantului Apostol Andrei pe data de 30 noiembrie. "In contextul pandemiei actuale, precum si al…