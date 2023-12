IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a anunțat ca nu are pareri, dupa ce procurorii DNA au inceput urmarirea penala pe numele sau. Inalt Prea Sfințitul Teodosie este cercetat pentru cumparare de influența, dupa ce ar fi promis suma de 160.000 lei unui pretins om de afaceri in schimbul accesarii unei finanțari de 800.000 lei pentru construcția, respectiv modernizare a bisericilor ce țin de arhiepiscopia pe care o conduce. „Este pomul de Craciun, n-am pareri”, a spus IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, despre acuzatiile care i se aduc. In paralel, Patriarhia Romana transmite ca rezolvarea acestui…