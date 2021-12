Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce luni de zile a fost un vector al dezinformarii legat de pandemie, Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, a declarat vineri ca „boala aceasta de acum nu este o fictiune, este o realitate”, evitand totusi sa se refere in mod explicit la COVID-19.

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a facut noi declaratii controversate despre vaccinul impotriva COVID-19, afirmand ca nu ar exista niste prospecte precise si o asumare a producatorilor acestor vaccinuri. Totodata, IPS Todosie spune ca medicina nu mai are logica , devenind o ipoteza.

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, considera ca elevii se simt "agresati" de procedura pentru depistarea COVID prin testele de saliva si crede ca medicii trebuie sa gaseasca o alta modalitate de depistare a bolii, care nu ii "agreseze" pe copii, anunța news.ro. Arhiepiscopul…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a recomandat „prudenta“ credinciosilor, sustinand ca vaccinul este fatal celor care il administreaza in timp ce sunt afectati de COVID, dar si ca nu ar fi recomandat persoanelor alergice. Totodata, el a afirmat ca „nu ai voie sa constrangi pe cineva…