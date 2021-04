IPS Teodosie critica autoritatile privind inmormantarile: Nu ne batem joc de omul care moare ca sa invieze

Stiri pe aceeasi tema

- Critica adusa oxigenului administrat in concentrații foarte mari este confirmata de producatorii acestuia, care avertizeaza ca excesul poate provoca colapsul alveolelor pulmonare. Insa in loc sa ceara protocoale pentru administrarea de oxigen, pentru a evita moartea pacienților, medicii prefera sa…

- Medicul Adina Alberts a comentat la Antena 3 motivul care a determinat mii de romani sa protesteze in toata tara. Medicul considera ca masurile impuse de autoritati si mai ales obligativitatea purtarii mastii de protectie nu are nicio logica si este o cerinta inumana. "Din punct de vedere…

- Rata infectarilor a ajuns la 6,3, respectiv la 6,8 la mia de locuitori in Cluj-Napoca si Dej. Datele DSP Cluj arata și o creștere mare a numarului de cazuri intr-o singura zi. In ciuda acestor cifre, autoritatile nu iau in calcul carantina, dar vor anunța noi masuri de siguranța.

- Centrele mobile care vor vaccina in mediul rural vor funcționa, cel mai probabil, din luna aprilie, spune medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva Covid-19, potrivit Mediafax si Hotnews. Autoritațile se gandesc inclusiv la inființarea unor centre mobile in…

- Circula pe rețelele de socializare un clip in care un barbat iși lovește cu cruzime baiețelul de doar 7 ani sub privirile mamei. Barbatul abia a ieșit din inchisoare dupa ce și-a violat fiicele vitrege. Momentan este reținut pentru 24 de ore. Cazul șocant de agresiune a avut loc in luna ianuarie, in…

- Un profesor universitar din Oradea a murit dupa ce i-a fost administrata prima doza de vaccin anti-COVID de la Pfizer - BioNTech.Barbatul, pe numele sau Ioan Dzitac, nu a fost depsitat pozitiv si, astfel, a primit doza in data de 21 ianuarie, informeaza Antena3.ro. El a popularizat momentul pe o…

- Accident extrem de grav la Circul din Bucuresti, in timpul unei repetitii. Unul din acrobati a cazut de la inaltime si a ajuns in coma la spital, transmite Antena3.Accidentul a avut loc, vineri, in jurul orei 16.00, la circul Metropolitan din Bucuresti.

- Nepot al unor imigranți romani din Transilvania de la inceputul secolului XX, Pete Muntean s-a alaturat CNN anul trecut dupa un deceniu petrecut in presa locala. Pilot și instructor de zbor, Muntean s-a nascut intr-o familie pasionata de aviație: mama sa a fost pilot de acrobație, tatal era un om de…