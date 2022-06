Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie i-a transmis primarului Vergil Chițac o scrisoare deschisa prin care il roaga pe edil sa nu-i demoleze una dintre bisericile nefinalizate și care, conform instanței judecatorești, a fost construita ilegal, fara autorizație de construire, pe unul dintre trotuarele Constanței. Teodosie ii…

- IPS Teodosie a izbucnit din nou in spațiul public dupa ce a aflat vestea demolarii unei biserici din municipiul Constanța. Ne despart cateva ore de cel mai infam moment din istoria ultimelor decenii, prin care se pare ca trebuie sa treaca credincioșii din stravechiul Tomis, acela al demolarii unei biserici,…

- Liberalul Vergil Chițac vrea sa faca municipiul pe care il conduce, Constanța, mai frumos, așa ca va demola o biserica. Nu una oricare, ci una ortodoxa, din eparhia Tomisului. Pentru ca toate incercarile sale s-au lovit de refuzul categoric al primarului PNL, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului,…

- Zeci de persoane participa in aceasta seara la Denia Prohodului Domnului, oficiata de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, in Catedrala Arhiepiscopala Sf. Ap. Petru si Pavel din Constanta. Vinerea Mare este ziua de doliu a crestinatatii, in care a fost rastignit Iisus Hristos.In toate bisericile ortodoxe…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Vasile Banescu reactioneaza la afirmatiile IPS Teodosie referitoare la presedintele Rusiei Vladimir Putin, remarcand ca „perseverarea tomitana in optiunea oarba moral, favorabila barbariei travestite in ctitor crestin, dar si intrebarea zguduitor de cinica, „Ce, a…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Vasile Banescu reactioneaza la afirmatiile IPS Teodosie referitoare la presedintele Rusiei Vladimir Putin, remarcand ca "perseverarea tomitana in optiunea oarba moral, favorabila barbariei travestite in ctitor crestin, dar si intrebarea zguduitor de cinica, „Ce, a…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, ii gaseste motive de lauda lui Vladimir Putin. “Ce a adus, a ramas. A luat ctitoriile, le-a mitraliat? Nu a facut nimic cu ele. Sunt aceleasi. Nu trebuie sa am eu o parere.Nu sunt judecator. Judecator e Dumnezeu”, a declarat IPS Teodosie. Inainte…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a fost intrebat despre presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, si daca isi mentine afirmatia conform careia “nu este atat de negru cum il prezinta lumea”, el precizand ca nu este judecator, doar Dumnezeu este judecator. El a precizat ca ctitoriile…