- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a avut o intervenție dura, dupa ce Klaus Iohannis a declarat, despre protocolul dintre Biserica Ortodoxa Romana și Guvern ca este un ”așa-zis protocol” și a precizat ca ”dupa sarbatori vom avea inmormantari”. ”E ca un soi de blestem. Sa nu se mai faca astfel…

- IPS Teodosie a afirmat ca declaratia presedintelui Klaus Iohannis "a creat panica intre credinciosi dupa o bucurie atat de mare ca se aduce sfanta lumina". "Toti au crezut ca un protocol intre Patriarhie si MAI are o valoare de lege. Crestinii se simt marginalizati, discriminati", a spus Arhiepiscopul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis va cere in ședința cu premierul și miniștrii, care are loc acum la Palatul Cotroceni, revenirea asupra acordului MAI-Biserica Ortodoxa. ”Astazi suntem in prima zi din starea de urgența prelungita. Și, din pacate, nu avem niciun motiv de relaxare (…) Și ca sa fie…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut, miercuri, primele declarații in scandalul privind acordarea permisiunii ca romanii sa mearga la Biserica...

- PNL-ul continua seria balbaielilor, astazi episodul de Paște. Dupa ce aseara, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat ca a semnat „alaturi de Preafericitul patriarh Daniel un acord de sprijin (…) pentru distribuirea Sfintei Lumini”, astazi, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut, astazi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. „Am intrat, de cateva zile, in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus. Este o etapa pe care, prin masurile restrictive luate din vreme, am reușit sa o…