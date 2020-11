Stiri pe aceeasi tema

- Serile trecute, IPS Teodosie, insotit de un sobor de preoti, a pornit pe ulitele din Cogealac, oficiind o slujba "pentru vindecare si pentru alungarea virusului", scrie Replica de Constanta. Mai multi locuitori s-au alaturat soborului de preoti, in total fiind vorba despre peste 20 de oameni, scriu…

- Un sobor de preoți, in frunte cu Inalt Prea Sfințitul Teodosie, a oficiat o slujba religioasa noaptea, pe strazile comunei constanțene Cogealac, pentru alungarea noului coronavirus. In urma lor s-a deplasat o autoutilitara cu boxe, astfel incat slujba a rasunat in toata comuna. Mai mulți localnici au…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a condus o procesiune pentru alungarea COVID-ului, in Cogealac, Constanța, scrie portalul de știri Replica, editat la Constanța. Inaltul prelat a spus rugaciuni in fața unei mulțimi de oameni care a trecut pe toate ulițele comunei.Reprezentantii Arhipeisciopiei…

- Reprezentantii Arhipeisciopiei Tomisului au decis sa vina in ajutorul credinciosilor cu slujbe care sa alunge coronavirusului. Serile trecute, IPS Teodosie, insotit de un sobor de preoti, a pornit pe ulitele din Cogealac, oficiind o slujba pentru vindecare si pentru alungarea virusului. Mai…

- Aglomerație, duminica in jurul pranzului, la o sluba oficiata de IPS Teodosie, dupa cum se poate din imaginile transmise live pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului, doar cațiva oameni poarta masca de protecție, iar mulți dintre ei stau inghesuiți.Slujba are loc la biserica Sf. Arhidiacon…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji astazi, 23 septembrie 2020, in Catedrala Arhiepiscopala din Constanta.Inaltul ierarh va oficia Sfanta Liturghie.Slujba este programata sa se desfasoare incepand cu ora 7.45.Anuntul privind programul IPS Teodosie a fost facut pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a oficiat sambata, 12 septembrie, Sfanta Liturghie, slujba la care au participat zeci de enoriași. Din transmisia video online realizata chiar de Arhiepiscopie, se observa cum credincioșii sunt inghesuiți in lacașul de cult, unii cu masca de protecție, alții -…

- Doliu in PSD. Potrivit informațiilor Replica de Constanta, acesta, in urma cu o saptamana, s-a aflat la Constanța, unde a mers la spital, intrucat nu se simțea bine. A fost internat cu diagnosticul preinfarct, iar dupa o saptamana a fost externat, iar starea lui de sanatate s-a inrautațit. Din…