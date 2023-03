ÎPS Teodosie a fost amendat ABUZIV în pandemie Magistrații Tribunalului Constanța au decis definitiv ca Inalt Prea Sfinția Sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a fost amendat abuziv de polițiști in timpul pandemiei. IPS Teodosie a fost amendat de Poliția Constanța, in pandemie, pentru o abatere la restricțiile impuse in acea perioada. Arhiepiscopul a contestat amenda și a caștigat ambele procese, pe fond și la […] The post IPS Teodosie a fost amendat ABUZIV in pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

