ÎPS Teodosie a câștigat un nou proces cu Poliția privind amenda pentru nerespectarea carantinei Judecatoria Constanța i-a anulat arhiepiscopului Tomisului o a doua amenda dintre cele cinci primite in pandemia COVID. IPS Teodosie a fost amendat de Poliție pentru ca nu a respectat carantina dupa ce intrase in contact cu o persoana pozitiva. „IPS Teodosie caștiga al doilea dosar cu poliția Constanța. Amendat in pandemie de 5 ori pentru nerespectarea deciziei de carantinare, am contestat toate procesele verbale emise in mod vadit ilegal și in scop șicanator, iar instanțele au anunțat deja 2 dintre acele procese verbale”, a transmis avocatul Adrian Cuculis, luni, 17 octombrie. El a precizat ca… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

