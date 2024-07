Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 4 iulie, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit in parohia Biia, protopopiatul Blaj. Incepand cu ora 17.00, Intaistatatorul Eparhiei noastre, inconjurat de un numeros sobor de clerici, a oficiat slujba de binecuvantare a casei parohiale, ca urmare a finalizarii…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, in perioada 22-24 iunie 2024, Parohiile Oarda de Jos și Oarda de Sus, in colaborare cu Primaria Municipiului Alba Iulia, au organizat a doua ediție a sarbatorii „Fiii satului Oarda”, sub genericul „Comuniune și cultura”.…

- Luni, 24 iunie 2024, in a doua zi de Rusalii (Sfanta Treime), Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea „Sfanta Treime” de la Magina, protopopiatul Aiud. Cu prilejul hramului acestei vetre calugarești, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de preoți și…

- Intr-o inițiativa de a aduce bucurie și culoare in viețile a peste 1000 de copii ocrotiți in centrele sociale din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, Asociația Filantropia Ortodoxa Alba Iulia a avut bucuria de a organiza in aceste centre o serie de activitați interactive și pline de culoare…

- Duminica, 2 iunie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit in parohia Bucium Poieni, protopopiatul Campeni. Acesta, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și a rostit cuvantul de invațatura in biserica…

- Absolventii Facultatii de Teologie Ortodoxa „Justinian Patriarhul” din Bucuresti, promotia 2000-2004, s-au reintalnit joi, 30 mai, cu prilejul implinirii a doua decenii de la finalizarea studiilor de licenta.

- Marți, 21 mai 2024, zi in care Biserica noastra face pomenirea de peste an a Sfinților Imparați Constantin și Elena, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale a Manastirii „Sfinții Imparați Constantin și Elena” de la Afteia, protopopiatul…

- Joi, 11 aprilie 2024, de la ora 10.00, Inaltpreasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a efectuat o vizita pastorala la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Stefan” din Cetatea Marii Uniri. Acesta, insoțit de parintele profesor drd. Ioan Nistor, directorul unitații de invațamant,…