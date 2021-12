Astazi, 26 decembrie 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala episcopala „Sfantul Ierarh Nicolae” din municipiul Deva. IPS Irineu a oficiat, in sobor arhieresc, Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur, dupa care a luat parte la ceremonia solemna a intronizarii Preasfințitului Parinte Nestor in demnitatea de Episcop al Eparhiei Devei și Hunedoarei. Atat Sfanta Liturghie, cat și ceremonia de intronizare, au fost savarșite de catre Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului. In cea de-a…