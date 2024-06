Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 24 iunie 2024, in a doua zi de Rusalii (Sfanta Treime), Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea „Sfanta Treime” de la Magina, protopopiatul Aiud. Cu prilejul hramului acestei vetre calugarești, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de preoți și…

- Vineri, 21 iunie a.c., in ziua pomenirii Sfinților Mucenici Iulian din Tars și Afrodisie, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent in parohia Alba Iulia – Maieri II. Incepand cu ora 12.00, Intaistatatorul Eparhiei noastre, inconjurat de un sobor de clerici, a savarșit slujba de binecuvantare…

- Vineri, 21 iunie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent in parohia Alba Iulia – Maieri II. Incepand cu ora 12.00, acesta, inconjurat de un sobor de clerici, a savarșit slujba de binecuvantare a noii case parohiale, edificiu amenajat și infrumusețat in perioada 2022-2024.…

- Marți, 18 iunie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent in parohia Deal, protopopiatul Sebeș. Incepand cu ora 17.00, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba de binecuvantare a capelei mortuare din localitatea Deal (comuna Calnic). Edificiul a fost ridicat…

- Sambata, 1 iunie 2024, in parohia Tau, protopopiatul Blaj, a avut loc cea de-a doua ediție a evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Copilului, organizat cu multa insuflețire in comunitatea noastra. Manifestarea a prilejuit mai multe activitați socio-educative și concursuri dedicate copiilor, organizate…

- Marți, 21 mai 2024, zi in care Biserica noastra face pomenirea de peste an a Sfinților Imparați Constantin și Elena, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale a Manastirii „Sfinții Imparați Constantin și Elena” de la Afteia, protopopiatul…

- Marți, 30 aprilie 2024, in Saptamana Sfintelor Patimiri, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Centrul rezidențial pentru protecția copilului „Sfantul Vasile cel Mare” din Alba Iulia. Incepand cu ora 11.00, acesta a oficiat slujba de binecuvantare a așezamantului social, ca…

- Duminica, 7 aprilie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea „Sfanta Cruce” de la Aiud. Acesta, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare și a rostit cuvantul de invațatura in noua…