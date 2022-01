Angajații Citigroup care nu se vaccinează anti-COVID-19 până pe 14 ianuarie vor fi disponibilizați

Citigroup Inc va deveni prima mare instituţie financiară de pe Wall Street care va pune în practică o politică de tip „no-jab, no job”(n.r. – nevaccinat, disponibilizat), în condiţiile în are industria… [citeste mai departe]