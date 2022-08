Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea IPS Calinic, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul Invațamant și Activitați cu Tineretul – Biroul de Cateheza a desfașurat Tabara județeana de creație-sculptura religioasa „Sfantul Apostol și Evanghelist Luca” – a VII-a ediție, la Manastirea Slanic. Citește și: Vești…

- Ansamblul Folcloric Național Transilvania a participat ieri la evenimentul “IA Argeșeana și Musceleana”, organizat de Senatul Romaniei, in contextul in care in fiecare an, pe 24 iunie, celebram “Ziua Universala a Iei”. ”Expoziția publica a cuprins peste 60 de exponate, camași populare tradiționale din…

- De Sfanta Treime, luni, la Manastirea Slanic va avea loc sfințirea bisericii mari din curtea manastirii. La aceasta lucrare duhovniceasca vor participa, la invitația, deja acceptata, a arhiepiscopului Argeșului și Muscelului, IPS Calinic: mitropolitul Teofan, al Moldovei și Bucovinei, fiind de naștere…

- La Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a avut loc ședința de constituire a Adunarii Eparhiale. Evenimentul s-a desfașurat in Sala de Conferințe a Centrului Eparhial și a debutat cu o slujba de Te Deum oficiata de catre IPS Calinic impreuna cu un sobor din care au facut parte intreaga Permanenta Arhiepiscopala.…

- Puțini oameni știu ca I.P.S. Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a publicat, pana in prezent, peste… 70 de volume de autor și a coordonat apariția altor 50 de carți! Incepand cu „Bucuria lecturii” (Editura Cartea Romaneasca, 1989) și pana la ultimele apariții – „Suferința purifica și lumineaza.…

- Ceremonie deosebita azi la Paraclisul universitar “Intampinarea Domnului”din Pitești. Micul lacaș unde spiritualitatea face casa buna cu educația a primit, din partea IPS Calinic parți din moaștele SF Cuvios Ioanichie cel Nou, sfantul protector al Muscelului. Darul cel binecuvantat a fost inmanat parintelui…