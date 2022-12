Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți credincioși din zona Falticeni i-au scris arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, caruia i-au transmis ca sunt nemulțumiți de modul in care s-au acordat distincțiile in Protopoiatul Falticeni. Ei au dat exemplul unui preot care mu merita inalta onoare pentru ca ”Nu sta in parohie,…

- Mai mulți credincioși din zona Falticeni și-au exprimat nemulțumirea catre arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca in zona lor Arhiepiscopia a acordat mai puține premii și distincții decat in alte zone deși sunt multe persoane care ar merita din plin precum preoții Alexandru Lungu, Bogdan…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost bombardat cu intrebari de un enoriaș care vrea sa afle raspunsurile de la inaltul prelat. IPS Calinic i-a raspuns insa numai ca sa-i spuna sa citeasca din carți sau sa vorbeasca cu duhovnicul sau pentru a afla raspunsurile. ” „Exista destin?…

- Un enoriaș sucevean ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, lamuriri in legatura cu apariția unor sarbatori noi și cu faptul ca unele și-au schimbat data. ”In ultima perioada au aparut tot mai multe intrebari legate de faptul ca unele sarbatori și-au modificat data sau ca altele…

- Un credincios sucevean nemulțumit de duhovnicul sau a cerut sprijinul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. „Eu imi cautam duhovnic nou și am cerut sfat la un preot dintr-o biserica. A zis parintele sa-i spun pe scurt ca era ocupat cu ceva. Am zis ca duhovnicul meu nu are rabdare, ma contrazice…

- Un enoriaș sucevean a sesizat Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca un preot de la o parohie din județ caterisit propovaduiește in continuare pe Facebook și Twitter. „Binecuvantați, parinte Calinic, am o intrebare despre fostul parinte … care a fost caterisit. Dupa cum vedeți, el inca mai propovaduiește…

- Un enoriaș sucevean il intreaba pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, cat de „canonica” este pomenirea parintelui Arsenie Boca la finalul unei slujbe avand in vedere faptul ca nu este canonizat. „Inaltpreasfinția Voastra, cat de „canonica” este pomenirea parintelui Arsenie Boca, in otpust,…

- Un enoriaș ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, ca Biserica Ortodoxa sa condamne persoanele care se deghizeaza in preoți sau episcopi. „Inaltpreasfinția Voastra, nu sunt sigur suta la suta, dar am ințeles ca in Arhiepiscopia Sucevei s-ar intampla acest cerșit de bani…este adevarat…