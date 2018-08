Stiri pe aceeasi tema

- Institutul pentru Politici Publice solicita Directiei Nationale Anticoruptie sa investigheze informatiile aparute despre eventualele abuzuri care ar fi fost savarsite de conducerea politica a Ministerului Afacerilor Interne si de o serie de comandanti ai IGPR la protestul din 10 august.Potrivit…

- Institutul pentru Politici Publice (IPP) cere DNA sa investigheze informatiile aparute in media in ultimele 72 de ore cu privire la potentialele abuzuri savarsite de conducerea politica a Ministerului Afacerilor Interne precum si de o serie de comandanti ai IGPR.

- Patru cetațeni ai Republicii Moldova, raniți în urma tragicului accident din regiunea Kaluga, au ajuns în siguranța în seara zilei de miercuri la Chișinau. Transportarea victimelor a fost efectuata de IGSU cu susținerea Caii Ferate din Republica Moldova. Oamenii au…

- Institutul pentru Politici Publice ii cere ministrului Sanatații, Sorina Pintea, sa aiba in vedere o suplimentare a bugetului alocat achiziției de medicamente, „concomitent cu asigurarea transparenței și a integritații procedurilor specifice”. IPP arata, intr-o scrisoare adresata ministrului Sanatații,…

- In 2018, nivelul de incredere a locuitorilor municipiului Ungheni in subdiviziunile poliției din localitate a crescut cu 20-25% in comparație cu 2017. Cel puțin, așa arata datele unui sondaj de opinie privind activitatea poliției in Ungheni, realizat de Institutul de Politici Publice (IPP) in perioada…

- Peste 75 de organizatii neguvernamentale acuza Guvernul ca s-a folosit de Directiva europeana privind spalarea banilor pentru a sanctiona asociatiile incomode pentru putere. Desi directiva nu impune acest lucru, Cabinetul Viorica Dancila a stabilit prin actul normativ ce transpune Directiva,…

- SC APA CTTA SA ALBA anunta ca, in data de 19 iunie 2018, intre orele 08:30-14.30, se va intrerupe furnizarea apei potabile pe tronsonul Galda de Jos- Blaj, din aductiunea generala a sistemului zonal de alimentare cu apa potabila a judetului Alba, Dn 600 mm, in vederea remedierii unei avarii. Consumatorii…

- Protestatarii care cer revizuirea prețurilor la carburanți s-au lasat greu convinși sa mearga la discuții cu șefii de la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, pentru a vorbi despre modalitatea de formare a prețurilor la benzina și motorina.