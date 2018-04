Stiri pe aceeasi tema

- Trupul tanarului de 18 ani, Octavian Sandu Andries, si al tatalui sau, Petru Sandu, de 62 de ani, au fost ridicate ieri din zona Cheia Bindei, a muntilor Fagaras, de catre autoritati, cu ajutorul unui elicopter. Tot ieri la pranz, autoritatile din Brasov faceau planuri pentru a ridica din munti si corpul…

- Salvamontistii vor recupera miercuri, cu ajutorul unui elicopter, doua cadavre despre care se crede ca sunt ale turistilor din Iasi, disparuti de mai multe zile in Masivul Fagaras, cea de a treia persoana disparuta fiind in continuare cautata, potrivit sefului Salvamont Victoria. ''Astazi…

- Profesoara din Iasi care si-a pierdut fiul si sotul in muntii Fagaras, Amelia Sandu-Andries, a postat aseara doua mesaje tulburatoare. Octavian si Petru, impreuna cu un prieten, Constantin Fartaies, erau dati disparuti de mai multe zile. Redam cele doua mesaje tulburatoare, conform adevarul.ro: „Trupul…

- Ieseanca a postat, luni seara, pe pagina sa de socilizare, urmatorul mesaj: „De miercuri 4.04.2018, Octavian, sotul meu si T. sunt dati disparuti in masivul Fagaras. Ca sa nu apara speculatii de niciun fel, am optat sa va transmit informatiile oficiale de care dispun. Sunt mobilizate Politia, Jandarmeria,…

- Inca un turist din cei trei disparuți in Fagaraș a fost reperat din elicopter marți seara. Cu puțin timp in urma, elicopterul il localizase pe primul turist din grupul celor trei, disparuți in munți de cateva zile. Tinand cont ca zona in care au fost gasiti cei doi turisti, cel mai probabil decedati,…

- Doua cadavre presupuse a fi ale turistilor din Iasi au fost vazute din elicopterul care a survolat masivul Fagaras marti, incepand cu ora 14,30. Vicepresedintele CJ Brasov, Adrian Gabor, a precizat pentru AGERPRES ca deocamdata au fost vazute din elicopter cele doua cadavre, care vor fi recuperate in…

- Salvamontisti de la Serviciul Salvamont al orasului Victoria, alaturi de jandarmii montani de la Sambata de Sus cauta trei turisti din Iasi, care s-au ratacit in Masivul Fagaras. ''Este vorba de doi barbati, unul de 62 de ani si 64 de ani si un tanar de 18 ani. Disparitia lor a…

