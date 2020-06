Stiri pe aceeasi tema

- Sophie Walsh, corespondentul televiziunii australiene Channel 9, realiza o transmisiune live la Adelaide, cand a fost atacata in Park Lane, Londra. Reportera vorbea despre un viitor protest care trebuia sa aiba loc in Londra, pe fondul demonstrațiilor in curs de desfașurare asupra morții lui George…

- Suveranul Pontif a dedicat intreaga sectiune in limba engleza din audienta lui saptamanala situatiei din Statele Unite. "Nu putem nici sa toleram, nici sa inchidem ochii in fata vreunei forme de rasism sau de excluziune si sa pretindem ca aparam caracterul sacru al oricarei vieti umane", a declarat…

- ​​Opt minute și 46 de secunde a stat ofiterul de poliție Derek Chauvin cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd, potrivit unei reconstituiri a presei americane. New York Times a pus cap la cap filmarile de pe camerele de supraveghere din zona, dar și ale martorilor, facând filmul minutelor…

- Dupa moartea tragica a lui George Floyd, proteste violente au inceput sa apara in majoritatea statelor americane. Vedetele de peste ocean si nu numai, isi exprima parerea pe instagram, facebook sau twitter. Ryan Reynolds si sotia lui, Blake Lively doneaza 200.000 USD catre NAACP ( National Association…

- Legendarul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a emis un comunicat dupa moartea lui George Floyd, care a scandalizat SUA și a dat naștere unor proteste masive. CONTEXT: Moartea lui George Floyd a provocat proteste de proporții in Statele Unite ale Americii, cu epicentrul la Minneapolis, unde mai…

- Statele Unite ale Americii sunt in pragul unui razboi civil, avertizeaza jurnaliștii americani, dupa ce 30 de orașe au fost cuprinse de proteste violente. Totul a plecat de la faptul ca George Floyd, un barbat de culoare, a murit dupa ce un politist a stat aproape 9 minute cu piciorul pe gatul acestuia,…

- In mai multe orașe din Statele Unite ale Americii au loc proteste violente, dupa ce un barbat de culoare, George Floyd, a fost ucis intr-un mod brutal de mai mulți agenți ai poliției din Minneapolis, Minnesota. Au fost zeci de magazine, se poarta lupte in strada, iar protestatarii par sa se inmulțeasca…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice, scrie Mediafax.In urma confruntarlor…