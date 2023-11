Ipoteză șocantă în cazul morții omului de afaceri din Sibiu. Pe ce pistă merg anchetatorii Cazul șocant de la Sibiu, de zilele trecute, cand un om de afaceri a fost atacat cu salbaticie in propria casa, barbatul pierzandu-și viața in urma leziunilor suferite, continua sa fie invaluit in mister. Oamenii legii incearca sa dea de urma faptașilor. In tot acest timp, s-a aflat ca anchetatorii par sa mearga tot mai […] The post Ipoteza șocanta in cazul morții omului de afaceri din Sibiu. Pe ce pista merg anchetatorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- O dezvaluire cruciala in cazul tragic al omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu, care a fost victima unei agresiuni violente in propria sa casa, aduce lumina asupra misterului care a ingrijorat cazul. Medicii legiști au finalizat autopsia, oferind primele raspunsuri privind circumstanțele tragice…

- Lucrurile devin tot mai complicate in cazul asasinarii omului de afaceri din Sibiu/ Detalii importante ies la ivealaTot mai multe indicii conduc la faptul ca uciderea afaceristului din Sibiu nu a fost intamplatoare. Detalii importante ies la iveala in cazul lui Adrian Kreiner, de 50 de ani, a murit…

- Cazul milionarului din Sibiu ucis in bataie de hoți, in propria casa, se complica și mai tare. Noi detalii din ancheta arata ca Adrian Kreiner a fost batut zeci de minute de cei trei barbați cu cagule, inainte ca aceștia sa fuga cu ceasurile de lux ale afaceristului, dar și cu o parte din banii din…

- Seful Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale sa se deplaseze la Sibiu, pentru a ajuta in cazul barbatului talharit in propria casa de trei barbati cu cagule. Cei doi ofiteri de la Bucuresti lcureaza impreuna cu echipele de la Sibiu pentru identificarea…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu atacat de trei indivizi mascați in propria casa, a murit marți seara la spital. Atacatorii nu au fost gasiti inca. Omul de afaceri a suferit multiple traumatisme la nivelul capului, toracelui și membrelor. El a fost gasit in stare foarte grava, intins pe podea,…

