- In data de 16 octombrie, in jurul orelor 20.30, pe timpul executarii serviciului in cartierul C.E.T., atentia patrulei de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta a fost atrasa de 2 tineri care fumau intr o intrare secundara de bloc, dar si de faptul ca unul dintre tineri a aruncat ceva la vederea…

- Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 19 și 26 de ani, din Pitești și Curtea de Argeș au fost depistați de catre jandarmii argeșeni avand asupra lor fragmente vegetale uscate, susceptibile a avea efect psihoactiv, interzise de legislația in vigoare. „Pe numele celor cinci tineri, jandarmii au intocmit…

- Toți mai mulți șoferi inconștienți au fost descoperiți in ultima perioada pe șoselele din Romania. Unii se urca beți la volan, iar alții drogați. Joi, polițiștii din București au depistat un șofer drogat care a dat peste cap aparatul Drugtest! Dupa o scurta urmarire, șoferul naravaș a fost oprit de…

- Pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și substante interzise, politiștii desfașoara actiuni punctuale tip blitz la nivel judetean, fiind implicati zilnic peste 100 de politiști din structurile rutiere și de ordine publica. Scopul principal este de a preveni evenimentele…

- Gabi Badalau lanseaza din nou o serie de acuzații la adresa Claudiei Patrașcanu și susține ca cei doi baieți pe care ii au impreuna sunt traumatizați. Cei doi nu reușesc sa se ințeleaga deloc și sunt din nou in conflict. De trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla in proces de divorț și…

- Doi cetateni polonezi au fost depistați de polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Petea, județul Satu Mare, avand asupra lor, ascunse in bagajele personale, substanțe interzise. Cei doi au declarat ca au venit in Romania pentru un festival de muzica de pe raza judetului…

- In ultimele 24 de ore, jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta au depistat 4 tineri care aveau asupra lor substante interzise.Potrivit unui comunicat al Gruparii Mobile de Jandarmi, in data de 26 iulie, in jurul orelor 22.40, pe timpul executarii serviciului in Vama Veche, jandarmii au depistat…