- Recent, oamenii de știința au gasit dovezi in atmosfera lui Venus care pot indica prezența vieții intr-o anumita forma pe planeta. La scurt timp, șeful spațiului rus susține ca Venus este o „planeta rusa”, deoarece a trimis, in trecut, sonde pe planeta.

- Rusia și-a anunțat intenția de a explora independent planeta Venus, la o zi dupa ce oamenii de știința au anunțat ca au detectat in norii acizi ai planetei un gaz numit fosfina, care indica faptul ca microbii ar putea trai in vecinatatea inospitaliera a Pamantului, potrivit Euronews.

- Exista șanse sa fie viața pe Venus, cea mai apropiata planeta de Pamant. Astronomi din Europa si SUA au detectat un gaz care ar putea fi produs de micorbii aflati in norii acestei planete. Este doar o ipoteza, bazata pe masuratori, care insa are nevoie de o confirmare.

- Venus este probabil ultimul loc unde ar putea sa existe viața, mai ales ca este cea mai fierbinte planeta din Sistemul Solar, însa descoperirea unui gaz toxic rar în atmosfera planetei a uimit cercetatorii și le-a permis sa spere. Fosfina este gazul care, pur și simplu nu ar trebui sa fie…

- Dupa ce a lansat cu succes, la sfarșitul lunii mai, prima capsula spațiala comerciala care a transportat oameni pe și dinspre orbita, excentricul antreprenor sud-african Elon Musk a pus ochii și pe Planeta...

- Striga dupa ajutor! Chiron vine sa te salveze! Au intrat atat de multe planete in Capricorn, incat parca am fi cu totii in curtea scolii, alergand de colo colo, tipand fiecare de ce-l doare. Unii sunt timizi, altii sunt atacatori, unii sunt linistiti, altii sunt agitati. Te simti ca un soldat obosit…