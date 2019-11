Stiri pe aceeasi tema

- Mama baiatului susține o ipoteza șocanta in cazul dispariției. Femeia crede ca vinovt de dispariția fiului ei este chiar tatal copilului, adica fostul ei soț, precizeaza Romania TV. Femeia motiveaza ca barbatul a vrut sa se razbune pe ea și de aceea l-ar fi dat intenționat de acasa pe baiat.…

- Iulian, copilul de 8 ani din localitatea Pecineaga, Constanța, a disparut in urma cu 3 zile. Un localnic ar fi gasit rolele baiatului, abandonate pe drumul catre ferma din zona. La ferma este imensul bazin cu dejecții, neprotejat. 10 pompieri extrag mizeria din bazin cu 3 motopompe de mare capacitate.…

- Autoritatile continua cautarile in cazul baiatului de 8 ani disparut de patru zile din Pecineaga, judetul Constanța. Pompierii s-au intors marti la Pecineaga si il cauta pe Iulian Alexandru Bitica in zona de colectare a dejectiilor ce apartine unui complex zootehnic de crestere a porcilor. Acestia intentioneaza…

- Copilul in varsta de opt ani disparut din comuna Pecineaga este cautat de mai bine de 24 de ore de peste 100 de polițiști, jandarmi și voluntari. Familia se teme ca a fost rapit de pe strada. Toate masinile care au trecut prin zona sunt verificate. Rolele baiatului au fost gasite abandonate la 500…

- Imagini inedite din localitatea constanteana Pecineaga. La mai bine de un an de cand si a montat o masina pe locuinta sa din localitate, barbatul a mai adus "imbunatatiri". Pe langa gardul pe care a reusit sa il infrumuseteze, au fost montati niste lei pentru a proteja perimetrul casei. Oricum, omul…

- Familia lui Iulian, copilul de 8 ani care a disparut sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce se juca in fața casei sale din localitatea Pecineaga, crede ca baiatul a fost rapit de pe strada, scrie Observator.tv. Forțe impresionante s-au deplasat in localitatea Pecineaga, pentru a-l cauta pe Iulian…

- Un copil din Hagen, Germania, in varsta de opt ani, și fratele sau, in varsta de cinci ani, au furat mașina parinților, au condus-o cațiva metri și au facut accident, scrie b1.ro.Baietelul cel mare statea la volan, iar fratele sau pe scaunul pasagerului.

- Nimeni nu a fost ranit in acest incident, petrecut luni seara, insa vehiculul in care se aflau cei doi era atat de grav avariat incat a trebuit remorcat, a adaugat politia. Martorii au chemat politia la locul accidentului in jurul orei 11:30 PM (2130 GMT), scrie Agerpres. Baietelul de 8 ani…