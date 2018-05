Stiri pe aceeasi tema

- La nici 24 de ore de la producerea tragediei din Ungaria, in urma careia noua romani și-au pierdut viața, apar primele informații de la rudele șoferului vinovat. Cumnatul barbatului a oferit informații care schimba toata ipoteza existenta a desfașurarii evenimentelor!

- Noua romani și-au pierdut viața in urma accidentului rutier cutremurator care s-a inregistrat pe o sosea din Ungaria. Cu toții erau intr-un microbuz inmatriculat in Mures. Șoferul acestuia a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un camion incarcat cu nisip in timp ce facea un live pe o rețea…

- UPDATE | Un detaliu halucinant a ieșit la iveala in cazul accidentului din Ungaria. Șoferul microbuzului era LIVE pe Facebook in momentul producerii accidentului. UPDATE | Poliția maghiara a marit bilanțul victimelor, noua pasageri din microbuz au decedat. Doua femei și șapte…

- Ministrul Afacerilor Externe a dispus activarea Fondului special de urgenta aflat la dispozitia ministerului în vederea suportarii costurilor legate de repatrierea trupurilor neînsufletite ale victimelor accidentului rutier ce a avut loc în

- Ministrul Afacerilor Externe a dispus activarea Fondului special de urgenta aflat la dispozitia ministerului in vederea suportarii costurilor legate de repatrierea trupurilor neinsufletite ale victimelor accidentului rutier ce a avut loc in Ungaria, marti, informeaza un comunicat al Ministerului…

- „Nimeni si nimic nu e intotdeauna ceea ce pare”, spune jurnalistul Vlad Mixich intr-o postare pe facebook. Textul este insotit de doua fotografii in care sustine ca este surprins parintele Arsenie Boca, in perioada in care fusese alungat de la manastire de un decret comunist. Interesant este ca preotul…

- "Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, au aparut indicii cum ca pe traseu, microbuzul ar fi facut o pana, iar soferul a inlocuit roata fara sa stranga bine cele 5 prezoane (suruburi). Aceasta supozitie ar putea sta in picioare, pentru ca de pe masina s-a desprins doar roata, fara alta piesa…

- O noua ipoteza este luata în calcul drept posibila cauza a accidentului tragic în urma caruia 9 barbati au murit înecati, dupa ce microbuzul în care se aflau a plonjat în apele Bistritei.