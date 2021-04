Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat marți ca exista o presiune din partea a tot mai mulți parinți ca școala sa se reia doar cu prezența profesorilor vaccinați, in timp ce profesorii nevaccinați sa predea online, potrivit Hotnews . „Va impartașesc o experiența din ceea ce primesc eu ca ministru…

- ”Va impartașesc o experiența din ceea ce primesc eu ca ministru și ministerul. E o presiune din ce in ce mai mare din partea parinților de a solicita reluarea școlii cu prezența fizica doar cu cadrele didactice vaccinate. Sunt din ce in ce mai mulți acei parinți. Sigur, exista probleme de confidențialitate…

- Simularea examenului de bacalaureat incepe luni, cu proba de limba romana. In 78 de licee, din 1.577. nu se va sustine simularea examenului de bacalaureat, avand in vedere ca se afla in zone carantinate. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat ca sunt cunoscute scolile care organizeaza simularea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Sute de cadre didactice au format cozi la centrele de vaccinare amenajate special pentru ei la Romexpo. Daca la inceputul campaniei de vaccinare, cadrele didactice, in majoritate, erau reticente la ideea de a primi serul pentru imunizare, vineri situația a aratat cu totul altceva. Dis de dimineața profesorii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a stabilit cu coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, ca din a doua jumatate a lunii februarie personalul din invatamant sa aiba ”o prioritate sistemica in cadrul procesului de vaccinare”. Valeriu Gheorghița nu neaga discuția…

- Toți elevii vor purta obligatoriu masca de protecție la orele de educație fizica, a anunțat ministrul Educației, care a explicat ca masura este una dintre cerintele specialistilor din domeniul sanitar. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai explicat ca ordinul de ministru pe care l-a dat cu privire…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a primit peste 10.000 de propuneri privind materiile care vor fi predate la liceu incepand de anul viitor si numarul de ore alocat. Planurile-cadru de liceu au fost puse in dezbatere publica, astfel ca mii de propuneri de modificare au fost trimise ministerului.…