Frații Andrew și Tristan Tate vor fi prezentați la Curtea de Apel București, acolo unde judecatorii vor decide daca vor fi judecați in stare de arest sau vor fi eliberați.

- Controversele se țin lanț de frații Tate. Dupa ce duminica a fost anunțata transportarea la spital, din arest, pentru un consult medical, Andrew a postat pe Twitter și a ținut sa precizeze ca "a fost atacat de Matrix".

- Andrew Tate, reținut de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane și viol, este susținut de reprezentanții forțelor de ocupație din Afganistan. O jurnalista ar fi discutat cu ei despre aceasta tema și a postat ulterior un mesaj controversat pe Twitter.

- Andrew Tate avea garzi inarmate, camere de supraveghere de inalta tehnologie și o gama larga de arme in ascunzatoarea sa secreta din Romania, potrivit Daily Mail. Barbatul in varsta de 36 de ani a dezvaluit anterior ca se teme atat de mult pentru siguranța sa incat nu numai ca are propria armata privata,…

- Un jandarm care pleca de la serviciu spre casa a intervenit in ajutorul a patru tineri implicati intr un accident rutier in judetul Constanta. Sergentul major Florin Cotirla a sunat la 112 si a a acordat primul ajutor victimelor pana la sosirea ambulantelor. Mama uneia dintre victima a trimis o scrisoare…

- La o zi dupa ce și-a inmormantat partenerul de viața și tatal fetiței ei, soția lui Nosfe a publicat mesajele emoționante dintre regretatul artist și un bolnav de cancer. Pacientul aflat in suferința susține ca a fost salvat de muzica membrului Șatra Benz, iar Nosfe i-a facut un cadou special chiar…