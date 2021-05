Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul guvernului american, Anthony Fauci, a declarat miercuri ca vaccinurile anti-COVID ofera o protectie mai mare decat imunizarea naturala, scrie Agerpres . Acesta este motivul pentru care Anthony Fauci a lansat un apel si i-a indemnat pe oamenii din lumea intreaga sa se vaccineze impotriva…

- Vaccinurile pentru COVID-19 ale Pfizer si Moderna au o eficacitate de 94% in prevenirea spitalizarii persoanelor cu varste de cel putin 65 de ani, potrivit unui studiu realizat in conditii reale de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, transmite CNBC.

- In randul persoanelor vaccinate, riscul de a face Covid-19 este unul extrem de scazut, arata un nou studiu facut la New York, scrie CNN.Din 417 angajați ai Universitații Rockfeller care au fost vaccinați cu Pfizer sau Moderna, doar doi - echivalentul a 0,5% - au fost infectați ulterior, potrivit studiului…

- Moderna spera ca o a treia doza pentru vaccinul sau impotriva Covid-19 sa fie disponibila in toamna, a declarat miercuri directorul general al companiei farmaceutice americane, Stephane Bancel, transmite CNBC. „Doresc sa ma asigur ca vor fi disponibile doze suplimentare de vaccin, in toamna, pentru…

- Campania de vaccinare impotriva noului coronavirus se desfasoara intr-un ritm accelerat in Statele Unite, unde aproximativ 20% dintre rezidenti - circa 66 de milioane de persoane - au primit deja ambele doze ale unor vaccinuri anti-COVID-19, potrivit datelor publicate joi de Centrul

- Institutul National pentru Sanatate din Statele Unite a anuntat miercuri ca a inceput un studiu clinic de faza medie pentru a determina riscul de reactii alergice la vaccinurile impotriva Covid-19 ale companiilor Moderna si Pfizer, transmite Reuters, conform news.ro. Pana in prezent, in SUA…

- Pana in prezent, in SUA au avut loc mai multe incidente de reactii alergice, inclusiv episoade grave, anafilactice, dupa vaccinarea cu vaccinuri ale Pfizer/BioNTech si Moderna. In luna ianuarie, Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a anuntat ca reactiile alergice apar cu o rata de 11,1 la…

- Statele Unite au administrat peste 3 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 pentru a doua zi la rand, o noua ilustrare a unei campanii de vaccinare care continua sa creasca in amploare, potrivit cifrelor oficiale publicate duminica, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Centrul pentru Prevenirea…