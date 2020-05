Lumea nu mai e ce era in urma cu doar trei luni, miliarde de oameni au renunțat la obiceiurile zilnice, inchiși in case, economiile gafaie și toate speranțele pentru revenirea la normalitate se leaga de gasirea unui vaccin impotriva SARS-CoV-2. Insa mai exista o ipoteza, cea mai teribila dintre toate: ca niciun vaccin sa nu fie descoperit vreodata, scrie CNN. Este o ipoteza rar evocata public, politicienii preferand sa vorbeasca optimist despre progresele inregistrate in experimentele care deja sunt in curs pentru gasirea unui vaccin. Dar, destul de mulți experți iau foarte in serios și…