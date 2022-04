Stiri pe aceeasi tema

- Instanța din Bulgaria a decis sa amane pronunțarea in cazul Elenei Udrea, care a cerut sa nu fie extradata in Romania, aici unde are de ispașit o pedeapsa de șase ani, primita prin sentința data de ICCJ in Dosarul Gala Bute. Udrea a acuzat ca este o victima a opresiunii politice in Romania și a cerut…

- Elena Udrea a fost scoasa miercuri din arest și dusa pentru a fi audiata in fața celor trei judecatori care vor decide daca va fi extradata in Romania pentru a-și executa condamnarea la șase ani de inchisoare primita in dosarul Gala Bute. Potrivit Digi24, fostul ministrul al Dezvoltarii a sosit in jurul…

- Elena Udrea ar putea ramane mai mult timp in Bulgaria, unde a fost plasata in arest preventiv, este de parere avocatul Adrian Cuculis. El spune ca, in schimbul banilor, autoritațile de la Sofia ar putea decide sa amane punerea in executare a mandatului d

- Elena Udrea si-a jucat toate cartile in fata judecatorilor bulgari. Nu vrea sa fie trimisa in Romania sa execute pedeapsa si a facut cerere de azil politic in Grecia. Potrivit surselor Observator, fostul ministru a plans in fata instantei si le-a cerut sa aiba mila pentru ca trebuie sa aiba grija…

- Decizia de extradare a fost luata de Judecatoria din Blagoevgrad in baza mandatului european de arestare. Elena Udrea a decis sa faca apel la Curtea de Apel din Sofia. Data apelului a fost stabilita pentru 14 aprilie. Fostul ministru roman a depus la instanța din Blagoevgrad și o cerere de azil politic…

- In contextul fugii Elenei Udrea din tara cu doar cateva ore inainte de condamnarea ei pentru fapte de coruptie, USR solicita ministrilor Lucian Bode si Catalin Predoiu sa explice public cum reusesc politicienii corupti sa scape de raspunderea in fata legii si ce masuri

- Cand va ajunge Elena Udrea in Romania, de fapt. Ce face justiția din Bulgaria. Anunțul aducerii Elenei Udrea in Romania a fost facut de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Acesta din urma a spus ca aducerea in tara a Elenei Udrea depinde acum de instanta de judecata din Bulgaria, insa normal nu ar…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca aducerea in tara a Elenei Udrea depinde acum de instanta din Bulgaria, dar nu ar trebui sa dureze foarte mult. ”Suntem intr-o procedura de predare”, a transmis ministrul, precizand in ce conditii s-ar putea implica Ministerul Justitiei in procedura.…