Ipotecă pentru neplata cheltuielilor la înteținere - Puteri sporite pentru administratorii de bloc Nu mai e de joaca - neplata cheltuielilor la intreținere poate aduce grave probleme proprietarilor de imobile. Conform noii legi care reglementeaza activitatea asociațiilor de locatari, administratorii de bloc au posibilitatea sa inscrie la cartea funciara o ipoteca imobiliara contra proprietarului cu restanțe la cheltuielile blocului. In articolul 80 al noii legi se specifica: “Asociatia de proprietari are ipoteca legala asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un nou proiect de lege, asociatiile de proprietari vor putea inscrie o ipoteca pe apartamentele restantierilor la cheltuielile blocului. “Asociatia de proprietari are ipoteca legala asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, reales in functie in urma alegerilor anticipate din data de 24 iunie, a depus luni juramantul, incepandu-si astfel noul mandat prezidential in care se va bucura de puteri sporite, relateaza AFP.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, reales in functie in urma alegerilor anticipate din data de 24 iunie, a depus luni juramantul, incepandu-si astfel noul mandat prezidential in care se va bucura de puteri sporite, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, reales pe 24 iunie, va depune luni juramantul, ce marcheaza intrarea intr-un nou sistem constitutional, care ii confera puteri larg sporite, relateaza AFP. Erdogan a fost reales pe 24 iunie pentru un nou mandat de cinci ani, castigand alegerile prezidentiale…

- Amenzi mai mari pentru cei care refuza sa se legitimeze sau sa mearga la sediul poliției, precum și pedepse cu inchisoarea pentru cei care impiedica luarea unor masuri de catre organele de ordine publica sunt prevazute intr-un proiect de lege care a trecut tacit de Senat, pentru ca a trecut termenul…

- Senatul a adoptat tacit luni proiectul Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, referitor la autoritatea politistului si la majorarea amenzilor in cazul refuzului de a da relatii cu privire la identitate.Nota de adoptare tacita…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, aduce, din nou, in spațiul public discuția despre necesitatea schimbarii formei de guvernamant. Potrivit acestuia, cetațenii ar avea mai multa incredere in președinte decat in Guvern, prin urmare a inceput demersurile pentru ca Moldova sa devina republica prezidențiala.

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), organizație ce apara interesele a milioane de romani care contribuie de peste 10 ani la fondurile de pensii obligatorii administrate privat, face apel la autoritați sa prezinte in mod transparent și responsabil scenariile privind viitorul…