Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose a devenit mama la 25 de ani, cand a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, pe Sasha. Artista se ingrașase pe timpul sarcinii, iar apoi a scapat rapid de 10 kilograme. Iubita lui Anghel Damian a reușit sa se puna pe picioare, in timp record, dupa operația de cezariana.Theo Rose a nascut pe…

- Theo Rose este o mamica fericita, iubita și implinita insa, recunoaște ca, oricat de mult i-ar placea rolul de mama, ca orice femeie, din cand in cand simte nevoia ca cineva sa o sprijine și sa o ajute in unele momente in creșterea micuțului Sasha. In urma cu puțin timp, vedeta a vorbit despre schema…

- Theo Rose se bucura din plin de rolul de mamica! Artista și Anghel Damian au devenit parinții unui baiețel superb, perfect sanatos, pe nume Sasha. In urma cu doar cateva minute, cantareața le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare ca a fost cu baiețelul la primul lui control de rutina și…

- Theo Rose și Anghel Damian, barbatul alaturi de care artista traiește o frumoasa poveste de dragoste, se bucura de una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de cuplu. Cei doi au devenit parinți pentru prima data in cursul zilei de azi! Ce cadou special a primit bebelușul de la bunica lui,…

- Theo Rose traiește cea mai frumoasa și interesanta perioada din viața ei. Vedeta urmeaza sa nasca, iar medicul i-a dat cantareței o veste, la ultimul control. Se pare ca micuțul se lasa așteptat, iar artista deja s-a pregatit temeinic pentru venirea pe lume a lui Sasha. I-a pregatit inclusiv cadița…

- Theo Rose se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, iar in curand, artista va deveni pentru prima oara mama. Pana atunci, vedeta iși ține la curent fanii cu tot ceea ce face, iar de data asta, le-a dezvaluit ce i-a spus doctora atunci cand a intrebat-o cand va naște.Theo Rose e pregatita sa nasca,…

- Theo Rose radiaza de fericire știind ca mai are foarte puțin pana iși va ține bebelușul in brațe. In ultimul timp, artista s-a ocupat mai mult de ultimele pregatiri pentru micuțul Sasha. Daca zilele trecute și le-a alocat cumparaturilor, iata ca acum, vedeta din showbiz-ul de la noi s-a trezit dis de…

- Theo Rose traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca artista este insarcinata, iar peste doar doua luni iși va ține bebelușul in brațe. Recent, pe rețelele personale de socializare, celebra artista a postat cateva fotografii cu burtica de gravida. Iata cum arata cantareața…