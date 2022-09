12 senatori AUR au votat majorarea salariilor pentru demnitari, alaturi de Coalitia PSD-PNL-UDMR din Senat. Liderul AUR George Simion ii face azi „nenorociti” pe colegii sai si anunta ca deputatii AUR care vor vota majorarile in Camera vor fi exclusi din partid. Omul politic a avut o reactie dura in scandalul salariilor majorate de Senat […] The post IPOCRIZIE sau adevar? Reactie bizara a lui George Simion, dupa ce 12 senatori AUR au votat marirea salariilor demnitarilor first appeared on Ziarul National .