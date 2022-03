Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a recunoscut, de asemenea, ca Occidentul a facut greșeli in construirea relațiilor cu Rusia. Occidentul a facut o greșeala promițand Ucrainei aderarea la NATO, a declarat Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, intr-un interviu acordat canalului LCI TV. „Am propus lucruri pe […] The post Ipocrizie maxima la Bruxelles/ „Am greșit promițand Ucrainei aderarea la NATO” first appeared on Ziarul National .