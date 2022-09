Ipocrizia sancțiunilor împotriva Rusiei: SUA cumpără petrol rusesc, via India In pofida sanctiunilor, petrolul rusesc continua sa fie livrat catre SUA si alte state prin India, potrivit unui raport al Petro-Logistics, scrie Insider. Importurile indiene de titei rusesc au crescut vertiginos in acest an datorita preturilor din ce in ce mai mici pe baril. India a importat, din aprilie si pana in iunie, aproximativ 583.000 de barili de titei rusesc pe zi, comparativ cu 36.000 in 2021, a declarat Petro-Logistics. Intre timp, exporturile Indiei de produse petroliere au crescut semnificativ, pe fondul crizei energetice din Occident. Fii la curent cu cele mai noi stiri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

