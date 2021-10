Stiri pe aceeasi tema

- "Este o nominalizare lipsita de legitimitate democratica. PNL abandoneaza democrația interna din partid, iar președintele Klaus Iohannis abanoneaza democrația din Romania și propunere o soluție militara pentru guvernarea țarii. Din punctul nostru de vedre, al celor care au susținut candidatura dl Ludovic…

- Ludovic Orban a anunțat miercuri ca și-a scris demisia și a inaintat-o catre Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Spune ca a anunțat demisia pentru ca nu poate gira aceasta funcție, considerand ca nu nu mai are legitimitate. El vorbește despre „gruparea demolatoare” condusa de Cițu și Iohannis.…

- "PNL e viu si asta trebuie sa vada toti romanii: democratie. Va salut pe toti, dragi colegi. O campanie lunga si dificila. Eu nu regret nimic din campanie pentru ca in aceasta campanie am vazut Romania, am vazut ce au nevoie romanii, au nevoie de liberalism. Am vrut sa merg in toata tara pentru ca vreau…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu privire la situatia din Afganistan. “Discutie telefonica productiva cu Jens Stoltenberg. Romania ramane ingrijorata cu privire la situatia critica din Afganistan si este gata sa contribuie…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu privire la situatia din Afganistan, anunța Agerpres. "Discutie telefonica productiva cu Jens Stoltenberg. Romania ramane ingrijorata cu privire la situatia critica din Afganistan…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre evenimentul petrecut in SUA. “A ramas in discuție greșeala mea. vreau sa clarific anumite aspecte. In romania, in legislație pentru președinte, premier, demnitari nu se face cerere pentru ORNISS. Nu am…

- Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, ca de la momentul izbucnirii scandalului legat de faptul ca a facut inchisoare in SUA nu s-a gandit niciun moment sa iși dea demisia. Cițu a spus ca a discutat și cu președintele Klaus Iohannis. Intrebat daca atunci cand a solicitat certificatul ONRNISS a declarat…

- Premierul Florin Cițu susține ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis, dar nici acesta nu i-a cerut sa demisioneze. Cițu a lansat un atac dur la adresa liderilor din coaliție și a amintit de momentul in care Ludovic Orban a facut schimb de geci cu Liviu Dragnea. ”Am discutat cu domnul…