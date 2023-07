Ipocrizia net zero: lumea consumă mai mult petrol ca niciodată S-a tot vorbit de un varf al cererii, posibil in jurul anului 2030. Deocamdata, insa, economia globala funcționeaza cu petrol. In iulie, cererea mondiala de petrol a depașit varful stabilit in 2019, inainte de pandemia Covid-19. Exprimat in barili pe zi, noul record se ridica la aproximativ 102,5 milioane, peste nivelul de 102,3 milioane din […] The post Ipocrizia net zero: lumea consuma mai mult petrol ca niciodata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

