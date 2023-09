Ipocrizia ipocriților Dupa intreruperea meciului de fotbal Romania – Kosovo, vad ca mulți și-au exprimat opinia ca cei din tribune care au provocat aceasta intrerupere sunt niște idioți. In general mi-s de acord cu ei, „ultrasul” roman e o gluma. Dar nu in acest caz. Brigada de arbitri (din Franța) a intrerupt partida de fotbal Romania – […] Articolul Ipocrizia ipocriților a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FRF a precizat, pe site-ul oficial, ca dezavueaza cu fermitate comportamentul iresponsabil al grupului de spectatori de la peluza Sud care a dus la intreruperea meciului dintre Romania si Kosovo, de pe Arena Nationala.“Victoria impotriva Kosovo a fost insuflata de suporterii Nationalei, in ciuda…

- Romania a invins Kosovo, scor 2-0, și pastreaza poziția secunda in grupa I preliminara pentru EURO 2024. Federația Romana de Fotbal a emis un comunicat virulent prin care se delimiteaza de acțiunile gruparii de ultrași „Uniți sub tricolor”. Romania e pe loc calificabil, doi, cu un punct deasupra Israelului…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a respectat protocolul sportiv, obișnuit inaintea meciurilor internaționale, și a organizat un pranz oficial și cu ocazia partidei Romania - Kosovo, programat marți seara, pe Arena Naționala, in preliminariile Euro 2024. Cele doua federații au fost reprezentate la cel…

- Parchetul European (EPPO) din București a sesizat Tribunalul București intr-un dosar penal in care un fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București Dorin Șerdean a fost pus sub acuzare pentru frauda, se arata intr-un comunicat al parchetului condus de Laura Codruța Kovesi. Acest lucru survine…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, muta presiunea in „terenul” lui Edi Iordanescu inaintea confruntarilor cu Israel și Kosovo din septembrie. „Obiectivul este sa luam 6 puncte”, a transmis acesta. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV). Partida…

- N’Golo Kante, campion mondial cu Franta in 2018, transferat de Chelsea la Al-Ittihad in aceasta vara, a devenit proprietarul clubului Royal Excelsior Virton, din a treia liga belgiana, relateaza Le Figaro."Cele doua parti au oficializat zvonurile care circula de cateva zile in presa sportiva. Clubul…

- Elveția și Romania sunt primele doua echipe din grupa de calificare la Campionatul European de Fotbal din anul 2024 și se vor infrunta in aceasta seara de la ora 21.45 la Lucerna. Partida din deplasarea din Kosovo a fost transmisa de Antena 1, dar acum s-a schimbat postul de televiziune. Cine transmite…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune ca ar incepe primul „11” la echipa naționala cu fundașul stanga Andrei Borza (17), campion cu Farul in acest sezon. Fostul șef al LPF spune in dimineața meciului dintre Kosovo și Romania ca l-ar fi convocat la naționala…