- Leeds - Southampton, meci contand pentru finala play-off-ului de promovare in campionatul Angliei, este programat, duminica, 26 mai, de la ora 17:00, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de platforma online AntenaPLAY.

- Ambasada SUA din Londra a acumulat datorii de 14,6 milioane de lire sterline, dupa ce nu a platit timp de 20 de ani taxa privind circulatia in centrul capitalei Angliei, conform datelor oficiale citate de Politico.Transport for London (TfL), compania de transport din oraș, a aratat ca ambasada americana…

- Tottenham - Manchester City, meci restant contand pentru etapa a 34-a din campionatul Angliei, este programat, marti, 14 mai, de la ora 22:00, la Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Partidul Laburist, aflat in opoziție, a castigat vineri un colegiu parlamentar in nordul Angliei, provocand o pierdere grea conservatorilor de la guvernare la inceputul a ceea ce pare sa fie o runda de rezultate dureroase pentru premierul Rishi Sunak in alegerile locale, comenteaza Reuters, potrivit…

- Arsenal - Chelsea, meci restant contand pentru etapa a 29-a din campionatul Angliei, este programat, marti, 23 aprilie, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Draco FC 2022 a fost infiintata la finele anului 2022 de Cristian Mancoviceanu, care este si antrenor principal. Un fost fotbalist de la Farul Constanta, Claudiu Popa, este stabilit de mai multi ani in Anglia, iar in timpul liber joaca la Draco FC 2022, prima echipa romaneasca din orasul Chelmsford,…

- O arma laser de mare putere din Marea Britanie ar putea fi trimisa in Ucraina pentru a dobori dronele rusești, a anunțat vineri, 12 aprilie, ministrul britanic al apararii, Grant Shapps, potrivit BBC News.Shapps le-a spus jurnalistilor care l-au insotit intr-o vizita la centrul de cercetare Porton Down…

- Atacantul Harry Kane (Bayern Munchen) va fi adversar al fostei sale echipe, Tottenham, cu prilejul unui meci amical prevazut la Londra, pe 10 august, a anuntat clubul de fotbal din Premier League, potrivit Agerpres. Kane, capitanul nationalei Angliei, a fost cumparat de campioana Germaniei pentru…