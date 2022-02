Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea a adoptat joi in unanimitate bugetul Județului Vrancea și al instituțiilor subordonate pentru anul 2022. Conform unui comunicat de presa, bugetul Consiliului Județean Vrancea este in creștere cu 16% fața de anul 2021, veniturile fiind de 562.703.000 lei. Bugetul veniturilor…

- In spatele succesului oricarui salvator sunt numeroase intervenții reușite, vieți și bunuri salvate, precum și o intreaga echipa care ii este mereu alaturi. Rezultatele foarte bune obținute in misiunile și activitațile desfașurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului…

- Ca in fiecare an, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea este gazda mai multor grupuri de colindatori. De la mic la mare, cu vocile incarcate de emotie, colindatorii vin sa vesteasca nasterea Domnului Isus, aducand o bucurie aparte in sufletele politistilor. Speranța ramane vie in vremuri de pandemie…

- Astazi, il vom cunoaște mai bine pe comisarul șef Remus Nica, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. S-a nascut la Odobești, a copilarit in Jariștea, iar dupa absolvirea Academiei de Poliție „Al. I. Cuza‟ din București, cms. șef Remus Nica a revenit in Vrancea. „De copil…

- Gradinița cu Program Prelungit Nr.1 Focșani a desfașurat, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, activitați interactive cu preșcolarii in cadrul Proiectului Educațional ,,Noi știm sa fim in siguranța la Gradinița!”. Proiectul este inițiat și coordonat de directorul unitații, profesor…

- In acest an, Ziua Naționala a fost sarbatorita sub semnul solidaritații și al continuarii misiunilor de protecție a sanatații. Festivitațile au fost organizate, in cadrul restrans, cu respectarea regulilor de protecție sanitara. Momentul a fost marcat in sala mare a inspectoratului, in prezența conducerii…