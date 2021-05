Comuna Bacesti a fost declarata zona speciala de siguranta publica dupa ce pe teritoriul sau a avut loc un conflict intre mai multe persoane de etnie roma, in urma caruia a fost intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice, amenintare si lovire sau alte violente. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, masura va ramane in vigoare pana la sfarsitul acestei saptamani. "Pe raza comunei Bacesti, pentru prevenirea aparitiei unor evenimente care pot tulbura linistea…