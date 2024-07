Modificarea legislatiei rutiere, in sensul pierderii temporare a dreptului de a conduce de catre soferii care refuza testul cu aparatul DrugTest, a iscat discutii aprinse in toata tara. In toate judetele, conducatorii auto s-au plans ca aceste dispozitive nu sunt deloc precise si ca detecteaza prezenta drogurilor in mod total eronat. Un astfel de caz […] Articolul IPJ Vaslui aduce clarificari cu privire la erorile aparatelor DrugTest: „detecteaza inclusiv medicamentele, soferii sa citeasca cu atentie prospectul” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .